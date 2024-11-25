Создатели Genshin Impact официально анонсировали будущего играбельного персонажа — Пиро Архонта Мавуику. Героине посвятили небольшой анимированный тизер, где она восседает на мотоцикле.

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Данные о персонаже:

Имя: Мавуика Титул: Пылающая ночь Лучезарное солнце Натлана Сердце Бога: Пиро Созвездие: Непобедимое Солнце

Из официального описания:

Как же её представить? «Кионгози» Мавуика, лидер, безусловно достойный вести за собой народ Натлана. В тканых свитках и эпосах зафиксированы все самые выдающиеся деяния древних. Слава переходила из поколения в поколение, и она всегда оправдывала столь высокие ожидания. Её называют сильнейшей. Она уважает всех созданий, как сильных, так и слабых, и относится ко всем одинаково. За это люди искренне любят её, восхваляют и охотно следуют за ней. Каждый раз, когда она обращается к участникам Паломничества возвращения Священного пламени, её волосы вспыхивают Священным пламенем, а её величественный голос звучит в сердцах. Она устремляет свой вдохновляющий взгляд на каждого воина, на каждого завриана. Она взывает к каждому племени Натлана, объединяя все огни в яркий свет, дабы прогнать тьму. Мы поддерживаем друг друга, пробираясь через долину длинной, безбрежной ночи, вытирая слёзы в уголках глаз, и наконец с трудом поднимаем свои отяжелевшие головы… Мы не видим ничего, кроме этого незыблемого красного цвета, похожего на солнце, восходящее на востоке. Чем она пожертвовала? От чего отказалась? Какая сила воли привела её в день сегодняшний? Мы не сомневаемся, что она приведёт Натлан к очередной победе.

Наше солнце никогда не зайдёт.

Авторы Genshin Impact официально представили будущего играбельного персонажа Мавуику - фото 1

Ещё до официального анонса в сеть слили геймплей за Мавуику, демонстрирующий боевые навыки героини и анимации.