Создатели Dead Island 2 отметили год с релиза дополнения Haus обновлённой статистикой

Авторы зомби-экшена Dead Island 2 из Dambuster Studios поделились обновлённой статистикой сюжетного дополнения Haus. Сделали они это в честь годовщины DLC, которое вышло год назад — 2 ноября 2023 года.

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Зато это время игроки успели:

убить 33 млн зомби из арбалета; отрубить 275 млн конечностей; зарезать 1,4 млн громил-поросят (Piglet Crushers); убить 192 млн зомби на газоне, по которому никому.нельзя.ходить!

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Напомним, что дополнение Haus рассказывает про техно-культ, члены которого борются за выживание в месте под названием Хаус, освободившись от моральных ограничений по образцу «нового будущего». Vнения журналистов о DLC разделились.

А в апреле этого года Dead Island 2 получил второе сюжетное дополнение — SoLA, про музыкальный фестиваль в Лос-Анджелесе, проводимый на территории древнего захоронения.

Dead Island 2 доступна на PC, PlayStation и Xbox с апреля 2023 года. Аудитория зомби-экшена превысила 10 млн игроков.