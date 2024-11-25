В Red Dead Redemption 2 добавили главного героя мультфильма «Ранго»

YouTube-канал eli_handle_b․wav представил ролик, на котором хамелеон Ранго из одноименного мультфильма стал частью Red Dead Redemption 2.

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Хамелеон, которого в оригинале озвучил Джонни Депп, попал в банду Датча. Ему предстоит влиться в сюжет культовой игры вместе с другими персонажами вестерна. Продвигаясь все ближе к финальной части, хамелеон сомневается в проделанном выборе, но преподобный Суонсон помогает Ранго найти верный путь.

Напоминаем, в конце октября на ПК портировали первую Red Dead Redemption, в которой поддерживаются современные режимы графики. Всего же игры серии продались по миру тиражом в 92 млн копий, большая часть которых приходится на сиквел — 62 млн.

Фанаты игр не перестают удивлять своей изобретательностью. Ранее сообщалось, что фанат Elden Ring переделал соулслайк в изометрическое приключение, вдохновившись Baldurʼs Gate III.