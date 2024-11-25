Разработчики уверены в успехе Avowed в феврале 2025 года

Несмотря на большую конкуренцию в феврале, руководитель разработки Avowed Кэрри Патель уверена в успехе новой RPG от Obsidian.

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«В наше время геймеры всегда могут найти что-то интересное», — отмечает она в интервью GamesRadar+. «Я не думаю, что когда-либо будет месяц, свободный от релизов. Но мы уверены, что Avowed сможет занять своё место среди них».

Напомним, в этот же месяц состоится релиз двух крупных игр — Assassinʼs Creed Shadows и Monster Hunter Wilds, являющихся частью двух культовых франшиз. Но Патель подчеркивает, что Avowed предлагает уникальный игровой опыт, который придется по душе любителям RPG от Obsidian.

«Игроки, которые хотят RPG в стиле Obsidian, с нашим подходом к выбору и последствиям, а также довольно тонким взглядом на повествование, найдут в Avowed именно то, что ищут», — добавляет она.

Также релиз в феврале дал дополнительное время на доработку и исправление игры. По предварительным данным, разработка Avowed идет вполне успешно.

Релиз Avowed состоится 18 февраля 2025 года. Игра получит русские субтитры, но за рубли ее приобрести пользователям ПК не удастся. Ранее перенос проекта прокомментировал Фил Спенсер.