Stalker 2: Heart of Chornobyl получит первое обновление на следующей неделе

Разработчики из GSC Game World сообщили, что уже на следующей неделе S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl получит первое крупное обновление, доступное как на ПК, так и на Xbox.

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Первое обновление принесет ряд важных изменений:

исправлены ошибки, вызывающие вылеты игры, связанные с проблемами выделения памяти, особенно при рендеринге, анимации и катсценах; устранены некоторые причины зависаний, в том числе проблема с закрытием окна торговли при использовании геймпада; устранены ошибки, блокирующие прохождение основных заданий, а также проблемы с поведением NPC и отображением маркеров; переработаны некоторые ключевые задания; скорректирована стоимость оружия с установленными модификациями; улучшено поведение NPC во время Выброса; исправлены редкие случаи с отсутствием лицевой анимации, неправильным расположением персонажей и другими графическими артефактами; повышено качество и стабильность визуальных эффектов; уведомления о заданиях теперь корректно отображаются во время диалогов; исправлены ошибки в текстовых описаниях и подсказках.

Разработчики также отмечают, что в следующих обновлениях планируется решить проблемы с мертвыми зонами аналоговых стиков и ошибки в системе A-Life.

Напомним, релиз игры состоялся на ПК и Xbox Series 20 ноября. В день выхода она попала в каталог Game Pass, а также получила смешанные отзывы критиков из-за большого количества багов. Но это не помешало игре набрать привлечь внимание геймеров в Steam, а также разойтись миллионом копий.