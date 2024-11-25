Для Microsoft Flight Simulator 2024 на ПК нашли решение проблем с длительными загрузками

Разработчики Microsoft Flight Simulator 2024 рекомендуют игрокам на ПК переместить пользовательские пакеты из папки Community в другое место, если они сталкиваются с проблемами стабильности или длительными загрузками.

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«Если вы играете на ПК, устаревшие пакеты в вашей папке Community могут оказывать непредсказуемое влияние на производительность и поведение игры», — говорится в заявлении к выходу обновления 1.1.9.0.

Отметим, что обновление, доступное на всех платформах, решает ряд проблем, включая неоднократные сбои. Оно также исправляет некоторые ошибки, например, с отсутствием курсора в окне входа Xbox Live или невозможность смены самолета в меню управления.

Ранее разработчики извинились за проблемы при запуске игры и признали, что недооценили количество игроков.

Напомним, MFS 2024 попал в 11 строчку рейтинга игр с худшими оценками в Steam. На данный момент игра находится на 26 месте с 33% положительных оценок. Релиз симулятора состоялся 19 ноября.