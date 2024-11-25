В Star Citizen стартовало событие бесплатного доступа IAE 2954

Cloud Imperium Games пригласила всех поклонников Star Citizen принять участие в традиционном событии Intergalactic Aerospace Expo. Все желающие могут до 5 декабря играть в космический симулятор бесплатно, знакомясь с новыми и популярными кораблями, а также изучая игровые механики.

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Событие IAE 2954 вводит в игру новую систему обучения «Академия IAE» для новых и возвращающихся пилотов. Игроки пройдут тренировку на своём корабле Drake Cutter, после чего смогут арендовать любой из более чем 150 доступных кораблей, пройти некоторые миссий, включая охоту за головами и перевозку грузов, и получить в награду деньги, одежду, комплекты брони и оружия для начала новой жизни в космосе.

Star Citizen давно уже заслужила звание самой дорогой игры в истории: её бюджет уже шагнул за 740 миллионов долларов. При этом спустя 12 лет после анонса всё ещё нет никаких сведений о том, когда же состоится релиз. По некоторым данным, цель завершить игру перед командой и не ставится.