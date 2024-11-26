5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

© Steam

Follow the Meaning

Психоделическое point-and-click приключение о детективе, который прибывает в странный город, чтобы расследовать таинственный госпиталь, чьи пациенты теряют память. По атмосфере, задачкам и повествованию игра напоминает серию Rusty Lake и Samorost — разработчики не зря назвали эти проекты главными источниками вдохновения.

Threshold

Threshold со стороны похожа на очередной ретро-хоррор в стиле PS1, но первое впечатление обманчиво. На самом деле, проект гораздо более необычный. Игроку предстоит примерить на себя роль железнодорожника, который должен поддерживать «бесконечный» поезд на ходу глубоко в горах. На большой высоте запас воздуха ограничен, поэтому передвигаться между станциями, параллельно выполняя работу, нужно аккуратно: дополнительные баллоны кислорода выдаются только послушным, нелюбопытным работникам.

Alaloth: Champions of the Four Kingdoms

Alaloth, изометрическая экшен-RPG, вышла в полноценный релиз из раннего доступа Steam. Но игра совсем не похожа на ARPG в духе Diablo или Path of Exile: она больше напоминает Dark Souls и другие игры FromSoftware. Игроку предстоит изучить огромный открытый мир с сотнями заданий, более 500 NPC и 12 компаньонами. Более того, играть в Alaloth можно как в одиночку, так и в локальном кооперативе.

ICBM: Escalation

Амбициозная RTS, посвященная современным конфликтам. По сути, каждый игрок пытается достичь мирового господства с помощью оружия и технологий, причем ICBM: Escalation предлагает разные временные периоды на выбор. От начала холодной войны до ближайшего будущего, не говоря уже о четырех режимах игры, включая кампанию. Проект очевидно рассчитан на хардкорных поклонников жанра: всем остальным игра может показаться непролазно сложной.

Loco Motive

Наконец, Loco Motive — детективное приключение в сеттинге роскошного паровоза 1930-х годов. На борту состава произошло убийство, и трем протагонистам предстоит выяснить, кто за ним стоит, опросив эксцентричных богачей-пассажиров. Игра порадует фанатов старомодных квестов головоломками, шутками и отличным пиксель-артом.