Blizzard показала геймплей нового героя-танка в Overwatch 2 и рассказала его историю

В Overwatch 2 стартовало тестирование нового героя — танка по имени Hazard(неоф. перевод — Азарт). В честь этого Blizzard представила геймплейный трейлер персонажа и поделилась другими интересными деталями.

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Hazard обладает следующими способностями:

Jagged Wall — герой выпускает заряд из ванадия, чтобы создать на любой поверхности остроконечную стену. Она наносит урон и отбрасывает противников, которые к ней прикасаются; Vault — впоследствии герой может взбираться по этой стене и преодолевать небольшие расстояние по любой вертикальной поверхности, упрощая перемещение по полю боя; Bonespur — дробовик ближнего и среднего радиуса действия, который стреляет очередями шипов и может наносить урон лучше, чем другие танки; Violent Leap — большой прыжок в указанную область с возможностью нанести урон противику; Spike Guard — герой блокирует входящий урон спереди и то же время он наносит ответный удар залпом ванадиевых шипов по ближайшим врагам, одновременно восстанавливая боезапас; Downpour — «Ливень» обрушивает шипы на область перед героем. Эта способность наносит урон и обездвиживает противников, делая их уязвимыми для атак.

Также разработчики рассказали историю этого персонажа и поделились ранними концепт-артами.

Hazard вырос, сталкиваясь с трудностями и полагаясь только на себя. Его «новой семьёй» стали Фрики — группа модификаторов, поддерживающая антиправительственные идеалы.

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Изначально Hazard, созданный в эстетике киберпанка и панк-рока, был чудовищным и устрашающим злодеем. Со временем его история и внешний вид претерпели изменения, и огромный танк стал очаровательным бунтарем.

Тестирование персонажа продлится до 25 ноября. Официальный релиз героя ожидается в 14-м сезоне игры, который начнется 10 декабря.