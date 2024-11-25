Королевскую битву во вселенной Sniper Elite отменили после провала Concord
Три месяца назад студия Rebellion анонсировала Project Archipelago, королевскую битву во вселенной Sniper Elite. Но, как сообщает Том Хендерсон, этому проекту не суждено было добраться до релиза: игру отменили после первого этапа альфа-тестирования.
Источники не сообщают о причинах принятого решения, но, по мнению Insider Gaming, виной тому было прекращение финансирования со стороны Tencent. Руководство Rebellion на встречах с сотрудниками намекнуло, что к отмене имеет отношение провальный запуск шутера Concord, после которого Tencent стала более разборчиво относиться к своим проектам.
Отмена Archipelago не приведёт к увольнениям, команду перебросят на другие проекты — в частности, Sniper Elite: Resistance. Игроки, впрочем, вряд ли особо расстроятся: в комментариях к анонсирующему трейлеру королевскую битву назвали «игрой, о которой никто не просил».