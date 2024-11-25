Полицейская песочница The Precinct не выйдет в этом году

Авторы American Fugitive объявили о новом переносе даты релиза нуарной криминальной песочницы The Precinct. Ранее запланированная на осень премьера не состоится, и вообще в этом году мы игру не увидим. И точной даты релиза в 2025 году у разработчиков тоже пока что нет, но они обещают её назвать сразу, как определятся.

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Студия Fallen Tree Games принесла извинения игрокам и заверила, что это решение не далось ей легко. Поэтому нам разъяснили общую картину.

В Fallen Tree Games основная команда состоит всего из пяти человек, поэтому у нас нет таких ресурсов, как у крупных студий, которые делают высокобюджетные песочницы. Мы неустанно работали над полировкой финальной версии игры и исправлением ошибок, чтобы успеть к релизу 2024 года, поэтому так затянули с объявлением. Но даже если все пятеро будут работать так усердно и так быстро, как только возможно, мы вряд ли сможем выпустить ту игру, которую хотим, к концу этого года. Короче говоря, та игра, которую мы можем выпустить в этом году, не является той игрой, которую, по нашему мнению, вы заслуживаете.

Разработчики сообщили, что во время фестиваля Steam «Играм быть» с демоверсией The Precinct за неделю познакомилось более 300 тысяч человек, и они оставили тысячи комментариев и отзывов. Это показало разработчикам, что они движутся в правильном направлении, и значительно подняло их дух.

Мы благодарны вам за положительные отзывы и огромный энтузиазм по отношению к нашей игре. Ваша любовь к The Precinct и удовольствие от неё поддерживают нас в течение долгих рабочих дней и многочасовых исправлений ошибок. Теперь мы надеемся на ваше терпение, пока продолжаем создавать игру, которая, как мы думаем, вам понравится.