В декабре в Diablo II: Resurrected стартует новый рейтинговый сезон

Blizzard Entertainment объявила о скором старте девятого рейтингового сезона в переиздании Diablo II: Resurrected. В Европе он откроется 7 декабря, и игроки смогут начать путь к вершинам таблицы лидеров в разных режимах: обычном и героическом, а также их разновидностей, охватывающих лишь четыре классических акта кампании.

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Старт рейтингового сезона по традиции обойдётся без новшеств. Но незадолго до этого, 3 декабря, выйдет обновление 2.8.0. Оно исправит неполадку, вызванную совпадением уровней аур, а также улучшит ориентирование на местности, добавив назначения для направлений движения в интерфейсе.

Разработчики напоминают, что до начала девятого сезона необходимо забрать из общего тайника все предметы седьмого сезона. В противном случае они будут утеряны навсегда.

Что касается современной версии, Diablo IV, то для неё готовят обновление 2.1. Оно будет доступно на публичном тестовом сервере с 3 по 10 декабря и представит игрокам оружейную, ведьмовские способности, заказы для охотников за головами и другие новшества.