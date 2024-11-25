Xbox Avatar Editor закроют из-за «отсутствия интереса»

Microsoft объявила, что закрывает приложение Xbox Avatar Editor, позволяющее выбрать стиль своего Xbox-аватара. Редактор прекратит своё существование 9 января 2025 года, но игроки смогут продолжать пользоваться приложением «Аватары Xbox», которое было запущено в 2008 году.

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Переработанный редактор аватаров Xbox появился в 2018 году, но теперь Microsoft говорит о «низком уровне вовлечённости в программу». Закрытие приложения позволит команде Xbox сосредоточиться на «предоставлении других возможностей для игроков».

Игроки по-прежнему смогут персонализировать свой игровой процесс с помощью динамических фонов и цветов профиля на консолях Xbox, а также с помощью приложения «Оригинальные аватары Xbox», тем профиля и аватаров игроков на консолях Xbox и компьютерах.

Игрокам, которые покупали какие-либо предметы для аватара после 1 ноября 2023 года, автоматически вернут за них деньги после закрытия редактора. На аватары, созданные с помощью приложения «Оригинальные аватары Xbox», это изменение не повлияет. Не заметят его и те, кто до сих пор пользуется Xbox 360.