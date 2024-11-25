Демоверсия Dynasty Warriors: Origins вызвала интерес игроков

Студия Omega Force и издательство Koei Tecmo Games вчера выпустили бесплатную демоверсию будущего слэшера Dynasty Warriors: Origins. Ознакомительный фрагмент игрового процесса доступен на РС, PlayStation 5 и Xbox Series и позволяет принять участие в битве за ворота Сишуй, которую показали игрокам в ходе Tokyo Game Show 2024.

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В демоверсии игрокам доступны четыре вида оружия, определённые возможности развития героя, а также выбор уровня сложности. Разработчики заверяют, что на лёгком уровне даже новички смогут справиться со сражениями «один против тысячи», а высокие уровни потребуют тактического мышления и серьёзного подхода к подготовке.

В Steam демоверсия получает очень положительные отзывы, её хвалит 87% игроков. И, по данным SteamDB, пиковый онлайн пробной версии составил 10 598 человек.

Релиз Dynasty Warriors: Origins состоится 17 января 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series и в Steam. При этом покупатели версии Digital Deluxe Edition смогут начать играть на три дня раньше, 14 января. Нас ждёт очередная история периода Троецарствия, и игрокам обещают самые захватывающие битвы за всю историю серии.