Режим «Арена» в новых Heroes of Might & Magic предложит битвы с игроками или компьютером

В Heroes of Might and Magic: Olden Era появится новый режим «Арены», созданный по многочисленным просьбам сообщества. Разработчики уточнили, чего ожидать игрокам.

© скриншот

«Арена» представляет из себя режим быстрых и динамичных сражений. В качестве причин нововведения назвали отсутствие у некоторых геймеров времени на классические партии и популярность таких соревновательных элементов во всем мире. В качестве вдохновения послужили дуэльные схватки в пятой части серии, которые вводились с установкой специального мода.

Работать это будет следующим образом: игрокам предстоит выбрать своего героя из трех предложенных, умения (тоже из трех), комплект артефактов и заклинаний, а также войска. Затем остается вступить в бой с противником — другим игроком или компьютером.

При этом команда признала, что разработка «Арены» столкнулась с трудностями, связанными с балансировкой навыков и героев в условиях ограниченного пространства и отсутствия начальных навыков. Но они были решены поэтапно. Например, редкие артефакты будут предлагаться обоим противникам на «Арене», а существа будут иметь схожие уровни и улучшения.

«Наша цель — сохранить уникальность каждого боя и соблюсти баланс, чтобы каждый из них был новым интересным испытанием для игроков», — отметили разработчики.

Напомним, игра выйдет в начале 2025 года. Ранее презентовали Некрополис — одну из популярных фракций во всей серии, а также возможности изучения мира и битвы.