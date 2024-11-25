Сценарист серии Dragon Age Дэвид Гейдер рассказал о пробах актрисы на роль Морриган
Дэвид Гейдер, создатель вселенной Dragon Age: Origins, поделился историей о том, как Клаудия Блэк («Звездные врата», «На краю Вселенной») стала голосом культового персонажа Морриган.
По словам сценариста серии, выбор актрисы на роль ведьмы из Диких Земель оказался непростым. Команда искала актрису ближневосточного происхождения, чтобы её голос гармонировал с голосом Шорех Агдашлоо, озвучившей Флемет. Однако ситуация осложнилась, когда Агдашлоо пришлось отказаться от участия в проекте из-за съемок в фильме. Внезапно BioWare остались без актрис на две ключевые роли.
Именно в этот момент на горизонте появилась Клаудия Блэк с самой необычной демо-записью.
«Кэролайн, наш режиссер озвучки, принесла запись, которую прислал агент Клаудии, — рассказывает Гайдер. — Клаудия, которая в то время не занималась озвучкой игр, решила попробовать свои силы. И что же она исполнила? Медленную, поэтическую версию Baby Got Back! Честно говоря, я и так был её фанатом, но это просто сразило меня наповал».
Оригинальная запись, между прочим, до сих пор хранится у Гейдера.
Несмотря на некоторое сопротивление со стороны руководства, команда сразу же поняла, что нашла идеальную актрису. Гайдеру даже нравилось, что голос Блэк звучал как у человека, выкуривающего три пачки сигарет в день. Как только команде позволили дать волю таланту Блэк, все встало на свои места.
Он также поделился забавным воспоминанием о первой встрече с Блэк, когда он, не задумываясь, сравнил её с Хеленой Бонем Картер. Клаудия, с присущим ей юмором, ответила, что она всего лишь ее «дешевая версия».
Клаудия Блэк недавно вернулась к роли Морриган в долгожданной четвертой части серии Dragon Age: The Veilguard. Официально о продажах игры ещё ничего не сообщали, но в Европе её продажи на релизе оказались на 21% ниже по сравнению с FF7 Rebirth и на 18% ниже по сравнению с сиквелом Dragonʼs Dogma. На это мог повлиять хейт, полившийся на проект.
При этом нашлись те, кто похвалил разработчиков. Например, создатель God of War Дэвид Яффе, назвавший The Veilguard отличной.