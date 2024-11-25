Сценарист серии Dragon Age Дэвид Гейдер рассказал о пробах актрисы на роль Морриган

Дэвид Гейдер, создатель вселенной Dragon Age: Origins, поделился историей о том, как Клаудия Блэк («Звездные врата», «На краю Вселенной») стала голосом культового персонажа Морриган.

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По словам сценариста серии, выбор актрисы на роль ведьмы из Диких Земель оказался непростым. Команда искала актрису ближневосточного происхождения, чтобы её голос гармонировал с голосом Шорех Агдашлоо, озвучившей Флемет. Однако ситуация осложнилась, когда Агдашлоо пришлось отказаться от участия в проекте из-за съемок в фильме. Внезапно BioWare остались без актрис на две ключевые роли.

Именно в этот момент на горизонте появилась Клаудия Блэк с самой необычной демо-записью.

«Кэролайн, наш режиссер озвучки, принесла запись, которую прислал агент Клаудии, — рассказывает Гайдер. — Клаудия, которая в то время не занималась озвучкой игр, решила попробовать свои силы. И что же она исполнила? Медленную, поэтическую версию Baby Got Back! Честно говоря, я и так был её фанатом, но это просто сразило меня наповал».

Оригинальная запись, между прочим, до сих пор хранится у Гейдера.

Несмотря на некоторое сопротивление со стороны руководства, команда сразу же поняла, что нашла идеальную актрису. Гайдеру даже нравилось, что голос Блэк звучал как у человека, выкуривающего три пачки сигарет в день. Как только команде позволили дать волю таланту Блэк, все встало на свои места.

Он также поделился забавным воспоминанием о первой встрече с Блэк, когда он, не задумываясь, сравнил её с Хеленой Бонем Картер. Клаудия, с присущим ей юмором, ответила, что она всего лишь ее «дешевая версия».

Клаудия Блэк недавно вернулась к роли Морриган в долгожданной четвертой части серии Dragon Age: The Veilguard. Официально о продажах игры ещё ничего не сообщали, но в Европе её продажи на релизе оказались на 21% ниже по сравнению с FF7 Rebirth и на 18% ниже по сравнению с сиквелом Dragonʼs Dogma. На это мог повлиять хейт, полившийся на проект.

При этом нашлись те, кто похвалил разработчиков. Например, создатель God of War Дэвид Яффе, назвавший The Veilguard отличной.