«Лунная теория» фанатов Grand Theft Auto 6 оказалась провальной

Однажды фанаты Grand Theft Auto VI проверили «лунную теорию»: а новом скриншоте GTA Online они заметили убывающую луну, совпадающую с реальной фазой на 1 декабря 2023 года. Как ни странно, именно в этот день Rockstar объявила о скором показе нового трейлера игры. К сожалению, второй раз эта теория не сработала.

© скриншот

© скриншот

После того как пользователи проанализировали ноябрьский скриншот Grand Theft Auto Online, они пришли к выводу, что фаза луны на нем совпадает с фазой 22 ноября. Ожидалось, что Rockstar поделится с игроками новым трейлером или другими интересными деталями, но никаких новостей со стороны компании не последовало. Эта ситуация породила волну новых мемов.

Релиз Grand Theft Auto VI﻿ планируется осенью 2025 года — сначала на PS5 и Xbox Series. Недавно игра одержала победу в номинации «Самая ожидаемая игра» на Golden Joystick Awards, и представитель Rockstar пообещал фанатам нечто «совершенно потрясающее».