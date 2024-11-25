Sony делает полноценную портативную консоль для конкуренции с Nintendo

По данным издания Bloomberg, Sony трудится над портативной консолью, которая сможет нативно запускать PS5-игры. Это будет полноценная портативка, а не PlayStation Portal — это домашнее устройство, которое подключается к основной консоли и транслирует тайтлы с неё.

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Журналисты отмечают, что новой портативкой японская компания хочет составить конкуренцию Nintendo и будущей потенциальной портативке Microsoft. Выпуском подобного устройства в Sony надеются расширить своё влияние на рынке и показать, что она умеет делать не только стационарные консоли.

Есть одна загвоздка — работа над гаджетом ведётся на очень раннем этапе. Допускается, что устройство в итоге вообще передумают выпускать.