Блогер нашел доказательства разработки продолжения Half-Life

Блогер Тайлер Маквикер, известный по утечкам Half-Life: Alyx и Deadlock, заявил, что Valve активно работает над следующей частью Half-Life. Об этом сообщает портал DTF.

© Valve

Энтузиаст обратил внимание, что в файлах каждого крупного обновления игр компании появляются признаки того, что Valve разрабатывает продолжение Half-Life. Так, датамайнер обнаружил упоминания продвинутых систем симуляции, таких как точки возгорания и плавления различных материалов, использование методики общих игровых сред для создания бесшовного мира, параметры дистанции прыжков, вероятно, связанные с инопланетными существами.

Кроме того, были замечены модели поведения ИИ, включая параметры предупреждения союзников и необходимости поесть, системы поведения NPC, включающие стычки между разными типами существ, параметры симуляции физики, такие как скорость поворота NPC и движения объектов, звук дробовика, добавленный в ядро движка Source, что указывает на тестирование оружия, и упоминания файлов сборок отмененной игры Arty с проработанным процедурным разрушением мира на основе вокселей.

Маквикер полагает, что Valve намерена проработать в следующей части Half-Life высокую физическую достоверность, на что указывает тестирование различных систем симуляции, работающих независимо.

Кроме того, как пишет DTF, другой датамайнер и блогер Gabe Follower ранее также предположил, что Valve начала тизерить Half-Life 3. Хотя разработчики официальных комментариев по этому поводу не давали.