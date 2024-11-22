Перечислены недостатки игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Специалисты Digital Foundry (DF) перечислили сильные и слабые стороны игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Об этом сообщает издание Eurogamer.

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По словам экспертов, игра может притормаживать даже на мощных компьютерах из-за того, что производительность тайтла сильно зависит от процессора. Частота кадров в отдельных сценах может «провисать» до 40-50 fps. На консоли Xbox Series X частота кадров также не превышает 40-50 fps в режиме «Производительность».

Специалисты обратили внимание на некоторые недостатки освещения, которые возникают, когда свет «просачивается» сквозь объекты. Также время от времени могут пропадать тени.

«Будем надеяться, что производительность можно будет улучшить с помощью будущих патчей», — отметили авторы.

Также в Digital Foundry выделили сильные стороны игры. По словам инженеров, в S.T.A.L.K.E.R. 2 очень насыщенное окружение, «полное зловещего настроения, аутентичного реквизита и хаотичного поведения неигровых персонажей (NPC)». Твердые текстуры имеют чрезвычайно высокое разрешение, и «любой старый кусок ржавого хлама выдерживает пристальное изучение».

Авторы также отметили реалистичные модели оружия, на которых со временем можно заметить следы износа. Персонажи в игре хорошо анимированы, имеют реалистичные волосы и кожу, а мимика лица соответствует диалогам на украинском и английском языках.

Ранее сообщалось, что сервис Twitch заблокировал российского стримера Илью Мэддисона. До этого блогера обвинили в насмешках над украинцами во время прохождения S.T.A.L.K.E.R. 2.