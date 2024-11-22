Свежий патч Silent Hill 2 исправил проблемы с управлением на PC и графикой на PS5 Pro

Разработчики из Bloober Team выпустили свежий патч для Silent Hill 2 Remake на PC и PlayStation 5. В них есть некоторые отличия. Например, у консольных игроков больше не будет визуальных проблем на PS5 Pro, которые появились сразу после выхода устройства.

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Остальные исправления касаются миссий. Игроки не смогут «застрять» в прохождении Лабиринта, а зоны перемещения врагов были изменены во избежание проблем. Также навигация Марии в пространстве улучшилась, а финальный босс перестал неожиданно исчезать. Другие «мелкие проблемы», вроде загрузок или багов с листвой, также были исправлены.

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Необычная новинка — восстановление изначально вырезанных «дышащих» стен во время битвы с одним из боссов. Игроки заметили деталь в ранней версии, которая оказалась на дисках для PS5 без патчей — дышащие стены вернули «согласно отзывам».

В Steam у ремейка Silent Hill 2 была исправлена проблема с вибрацией контроллеров при сохранении игры. Также были улучшены диапазон и значения в настройках чувствительности мыши, как и управление мышью в целом. Остальные изменения аналогичны патчу на PlayStation 5.

Напомним, что ремейк Silent Hill 2 вышел в начале октябре. Несмотря на это, игра уже ушла на свою первую скидку в PSN.