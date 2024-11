Первые моды S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl повышают FPS и облегчают прохождение

С момента релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl не прошло и двух полных дней, однако для шутера уже сделали десятки модификаций. Пока разработчики лишь обещают исправить проблемы в ближайших патчах, энтузиасты самостоятельно принялись за улучшение оптимизации.

Например, в Optimized Tweaks S.2 игроков ждёт подборка важных исправлений. После установки мода игра начинает правильно использовать ресурсы процессора и видеокарты: загрузки ускоряются, а просадок FPS становится меньше. В некоторых областях производительность увеличивается на 5 кадров в секунду.

А Ultimate Engine Tweaks вносит изменения в файл конфигурации движка Unreal Engine 5. Что это даёт? Задержка управления уменьшается, чёткость изображения повышается, а сам шутер становится более стабильным.

© скриншот

Многим S.T.A.L.K.E.R. 2 показалась излишне трудной, поэтому множество модификаций облегчает различные моменты или вносит изменения в существующие механики. К примеру, в Jake’s Longer Days можно увеличить длительность внутриигрового дня. Предусмотрено несколько вариантов, включая замедление времени суток в четыре раза.

Несколько вариантов на выбор даётся и в моде Longer Sprinting. С его помощью получится уменьшить затраты выносливости на бег вплоть до 75%. А No weight for ammo nades meds and food, как понятно из названия, делает невесомыми патроны, лечебные предметы и еду. В свою очередь No weapon (and optionally outfits) durability loss поможет избавиться от потери прочности оружия и, при желании, другой экипировки.

В Grok’s less tanky bloodsuckers and poltergeists снизится здоровье у кровососов и полтергейстов — они перестанут быть губками для пуль. А мод Balanced Difficulties от этого же автора вносит корректировки в уровни сложности. Не всегда это значит упрощение — многие моменты были сделаны для большего погружения в исследование Зоны.

Все моды для S.T.A.L.K.E.R. 2 доступны только на PC. Сама игра также вышла на Xbox Series — сравнение графики на всех платформах можно увидеть в отдельной новости.