Во что поиграть на Android и iOS, новинки ноября

Рынок мобильных игр не дремлет даже тогда, когда на рынке консольных или компьютерных проектов наступает сравнительное затишье. Портал pocketgamer.com подготовил подборку свежих игр для Android и iOS.

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Rubber Duck: Idle Squad Game

Rubber Duck — авто-баттлер с элементами bullet-hell, где игроку предстоит собрать собственную команду по спасению мира… Из резиновых уточек более чем 24 видов. На выбор есть утка-воришка, утка-шериф и утка, подозрительно похожая на Робина Гуда.

Mister Antonio

Очаровательная головоломка, где игроку нужно выполнять задачки своенравного черного кота Антонио. Мистер кот изволит поиграть с мотками пряжи, но собирать их нужно в строго определенном порядке — иначе питомец будет жуть как недоволен. Mister Antonio понравится любителям достаточно простых, но при этом хитроумных паззлов.

Globs

Globs — паззл-платформер об умильных прямоугольных блоках, которым предстоит постоянно растягиваться и сжиматься, чтобы собирать волшебные звезды. На протяжении 40 уровней игра разнообразит задачки новыми механиками, окружением и милой анимацией, однако геймплей никогда не становится слишком сложным.

Fantasy Voyager

Гибрид авто-шахмат и tower-defense стратегии со знакомыми сказочными персонажами в главных ролях. Fantasy Voyager переосмыслила образы Красной шапочки, Белоснежки и Питера Пена в более мрачном ключе: рисунки героев отлично стилизованы. А помимо сбора любимых персонажей игроки могут прокачивать своих юнитов и объединять их в комбинации, чтобы сделать навыки более эффективными.