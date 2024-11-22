Ближайшие патчи для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl исправят ИИ-систему A-Life 2.0

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl серьёзно относятся к техническим проблемам в своей игре и уже готовы их решать.

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Ближайшие патчи, как стало известно, должны исправить систему искусственного интеллекта A-Life 2.0. Подтверждение пришло из официального Discord-канала (заблокирован в России)

О том, как A-Life 2.0 должна работать (в идеале) разработчики уже рассказывали в прошлых интервью:

Говоря о системе A-Life 2.0 AI, разработчики объяснили, что в каждом регионе игры (за некоторыми небольшими исключениями) можно натолкнуться на сгенерированные встречи. Генерируются они на основе того, что происходит вокруг игрока сейчас и произошло ранее. Один из примеров: сначала несколько NPC подходят к Аномалии, затем они начинают драться друг с другом, затем другой NPC присоединяется к бою и умирает. Есть и «особые встречи» — тоже сгенерированные ИИ, но более интересные.

К сожалению, в настоящее время A-Life 2.0 не работает так, как задумывалось. Игроки сообщают о том, что некоторые NPC появляются «из воздуха» и не взаимодействуют с представителями иных фракций.

Мы знаем, что эта система [A-Life 2.0] очень важна для создания в Зоне захватывающей атмосферы, и мы сделаем всё возможное, чтобы исправить известные проблемы […] Мы исправим A-Life 2.0 в ближайших патчах, — заявили разработчики.

Когда именно будут выходит патчи — пока неизвестно.

S.T.A.L.K.E.R. 2 доступна на PC и Xbox Series (+ Game Pass).

Критики в своих обзорах похвалили игру за мрачную атмосферу и динамичные перестрелки, но поругали за техническую сторону. В Steam новинка получила «очень положительный» пользовательский рейтинг и пиковый онлайн выше 117 тыс человек.

Кроме того, в сети появились свежие технические сравнения S.T.A.L.K.E.R. 2 — ElAnalistaDeBits и Digital Foundry.