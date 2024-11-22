Авторы Black Myth: WuKong — «Игры года» на Golden Joystick Awards — тизерят некие сюрпризы

Китайский экшен Black Myth: Wukong победил на Golden Joystick Awards 2024 сразу в двух категориях — «Игра года» и «Лучший визуальный дизайн».

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Сооснователь Game Science Фэн Цзи поблагодарил всех тех, кто поспособствовал успеху игры — разработчиков, бизнес-партнёров, платёжеспособных геймеров и всех проголосовавших за Wukong на премии.

А ещё Фэн Цзи намекнул на некоторые сюрпризы, которые могут ожидать фанатов в конце этого года. Он не стал вдаваться в подробности и попросил следить за новостями.

Галерея Авторы Black Myth: WuKong — «Игры года» на Golden

Возможно, речь идёт о долгожданной релизе версии Black Myth: Wukong для Xbox Series, которой в прошлом месяце выдали возрастной рейтинг. Возможно, Фэн Цзи предсказывает победу Wukong и на премии The Game Awards 2024, где она также сражается за звание «Игра года».

Black Myth: WuKong доступна с августа 2024 года на PC и PS5. Game Science подсчитала, что стоимость разработки экшена превысила 42 млн долларов.