Ubisoft и Massive Entertainment, как и обещают, продолжают поддерживать Star Wars Outlaws после всех неоправданных ожиданий.

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Для игры выпустили свежее обновление 1.4.0, которое улучшает стелс, добавляет новые анимации и уязвимые места для врагов, меняет характеристики каждого оружия, улучшает работу камеры и не только.

Кроме того, Star Wars Outlaws стала доступна в Steam, но ожидаемо не в России. До 5 декабря все издания игры можно купить с 25% скидкой.

Игроки успели оставить на «новинку» 65 обзоров, из которых положительные — 70%. Как результат, пользовательский рейтинг Star Wars Outlaws в Steam — «в основном положительный».

А вот пиковый онлайн не достиг и 900 человек — 834 игрока одновременно, если быть точнее. Для сравнения: даже The Rogue Prince of Persia (Ubisoft в издателях) привлекла на релизе в мае 849 человек одновременно.

Галерея Star Wars Outlaws вышла в Steam с пиковым онлайном меньше 900 игроков и получила DLC - 2 фото

А ещё Star Wars Outlaws получила первое сюжетное дополнение под названием Wild Card. Из описания:

Кей предстоит попасть на турнир по сабакку, где играют только с крупными ставками. Однако, случайно повстречав известного картежника Лэндо Калриссиана, она узнает, что затевается совсем другая игра.

Дополнение Wild Card продаётся отдельно за 15 долларов и бесплатно доступно всем обладателям сезонного пропуска.