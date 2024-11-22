Третий патч для Dragon Age: The Veilguard исправляет странное поведение главного героя

BioWare выпустила третий патч для Dragon Age: The Veilguard на PC и консолях.

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Он исправляет разные ошибки и привносит в игру ряд QoL-улучшений, а также добавляет возможность использовать для передвижения клавиши управления курсором, новые фильтры в фоторежим, новые иконки для оружия и не только.

Отдельно отметим, что теперь Рук перестанет неожиданно менять форму своего тела и делать странное выражение лица во время конкретных встреч с Эммрихом. А ещё главный герой не будет забывать, что у него уже есть лириумный кинжал, поэтому проблем с сундуками и алтарями быть не должно.

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Кроме того, патч исправил баги с тонущей «ловушкой» в Арлатанском лесу, со странно сидящей туникой рекрута Серых Стражей и «двойником» мэра переправы ДʼМеты. Полный патчноут можно найти по ссылке.

Напомним, что предыдущие патчи исправили вылеты во время компиляции шейдеров на PC и добавили в игру подарки в стиле Mass Effect.

Релиз Dragon Age: The Veilguard состоялся 31 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Новинка BioWare получила хорошие оценки журналистов и «в основном положительный» пользовательский рейтинг в Steam. О продажах игры пока рассказывают только журналисты.