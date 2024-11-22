Графику S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl сравнили на PC и Xbox Series

Автор YouTube-канала ElAnalistaDeBits выпустил техническое сравнение S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на PC и Xbox Series.

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Xbox Series S: 972p и 30 FPS. Xbox Series X: режим качества — 1440p и 30 FPS; режим производительности — динамичные 1080p и 60 FPS. PC: 4K на максимальных настройках с DLSS | RTX 4080 Super / 4070Ti Super / 4070 Super / 4060Ti | 32GB DDR5 | i9 129000K.

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использование Nanite и Lumen для глобального освещения в открытом мире на Unreal Engine 5 значительно влияет на производительность, особенно на консолях; в версии для Series S наблюдаются некоторые визуальные урезки — заметнее всего в текстурах и уровне растительности; она также очень похожа настройками на режим производительности Series X. В целом визуально всё хорошо;

Series X не может достичь стабильных 60 FPS в режиме производительности — в среднем около 50 FPS; хуже всего с производительностью — в поселениях с высокой нагрузкой NPC; отражения используют SSR и Lumen, но большая часть выглядит не очень убедительно; на PC сейчас нет опции рейтрейсинга, но её добавят в будущем; что касается производительности на PC с RTX 40, то на максимальных настройках особых проблем не было. Исключение — 4060Ti, где наблюдаются некоторые просадки FPS из-за нехватки VRAM.

Ещё один технический разбор S.T.A.L.K.E.R. 2 подготовили специалисты Digital Foundry.

Тем временем в Steam пользовательский рейтинг новинки оказался «очень положительным», а пиковый онлайн превысил 117 тыс человек.