Rockstar тизерит нечто «совершенно потрясающее» в GTA 6

Grand Theft Auto VI одержала победу на Golden Joystick Awards 2024 в категории «Самая ожидаемая игра».

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Во время благодарственной речи представитель Rockstar поблагодарил всех фанатов серии и оставил крошечный, но многообещающий тизер того, что можно ожидать в новой части.

По его словам, разработчики проделывает удивительную работу над GTA 6 и готовят нечто «совершенно потрясающее». Больше новостей по игре — в будущем.

Большое спасибо за эту невероятную награду. Кроме того, огромное спасибо всем фанатам. Они для нас самое главное. Они много значат для нас в Rockstar. Невероятное количество людей делают нечто удивительное в Grand Theft Auto 6. Нечто совершенно потрясающее. Так что это настоящая честь — иметь возможность прийти сюда и принять эту награду от имени всех. Хотелось бы, чтобы нас было здесь больше. Но спасибо вам всем большое, и да — впереди ещё больше новостей. Спасибо.

Grand Theft Auto 6 готовится к релизу осенью 2025 года — сначала на PS5 и Xbox Series. С выходом новинки индустрия ожидает поднятия цен на игры.