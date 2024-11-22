Авторы Path of Exile 2 показали кинематографический трейлер и геймплей раннего доступа

Студия Grinding Gear Games провела большую презентацию в честь скорого запуска Path of Exile 2. На GGG Live разработчики показали открывающий синематик, в котором герои сражаются с устрашающими монстрами.

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Также на презентации продемонстрировали геймплейный трейлер раннего доступа игры.

В раннем доступе Path of Exile 2 будет доступно шесть классов: наемник, следопыт, воин, монах, волшебница и ведьма — к релизу их количество увеличится до двенадцати. Также на старте раннего доступа кампания будет включать в себя три акта, после чего к ней добавится еще три. Также после завершения сюжета игрокам откроется эндгейм-контент.

Более подробно о наборах раннего доступа разработчики рассказали в тематичном ролике.

Ранний доступ Path of Exile 2 стартует 6 декабря для владельцев наборов поддержки — стоимость базового набора для игроков из России составит 1398 рублей. Полный релиз игры ожидается в 2025 году, после чего она станет бесплатной. Новая экшен-RPG будет доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.