Создатели Marvel Rivals представили нового героя — им стал Соколиный Глаз

Разработчики Marvel Rivals посвятили новый геймплейный трейлер Соколиному Глазу. Герой класса «Дуэлянт» специалилизуется на средней и дальней дистанции, используя заряженные выстрелы с увеличенным уроном. Для ближнего боя Хоукай использует взрывные стрелы, а с помощью катаны он может отражать пули и отбрасывать противников.

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Также создатели PvP-шутера поделились видео, в котором они показали живописные виды ранее анонсированной карты, посвящённой межгалактической империи Ваканда.

Выход Marvel Rivals состоится 6 декабря 2024 года, а первый сезон игры начнется в январе следующего года. ступна на ПК, Xbox Series X|S и Playstation 5. На момент релиза игроков Marvel Rivals ждут 33 героя и восемь карт.