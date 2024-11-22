Авторы Unravel показали новый трейлер своей игры Hela

В рамках недавнего шоукейса MIX Fall создатели Unravel представили новый трейлер своей будущей игры Hela.

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Hela — очаровательная адвенчура с открытым миром, вдохновленным скандинавскими пейзажами. Игроки окажутся на месте отважной мыши, которой нужно найти лекарство для доброй ведьмы. Им предстоит решить множество головоломок и собирать ресурсы в магический рюкзак.

В игру можно играть как в одиночку, так и в кооперативе — по сети или в режиме разделенного экрана.

Игра будет доступна на ПК, Xbox Series и PlayStation 5. Дата релиза пока не сообщается.