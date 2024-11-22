Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, ноябрь 2024

Ноябрь уже почти подошел к концу, а в декабре игровая индустрия начнет активно подводить итоги года. Пока вы делаете ставки, кто какие номинации возьмет на The Game Awards, мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store раздают Beholder: симулятор смотрителя многоквартирного дома в тоталитарном государстве. По долгу службы, игроку предстоит шпионить за собственными жильцами, собирать на них досье и находить улики их «преступлений». Судьба каждого персонажа зависит от того, как протагонист распорядится своими полномочиями — и вариантов финала в игре много. Beholder можно бесплатно забрать до 28 ноября.

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Strinova — соревновательный шутер от третьего лица с неординарной центральной механикой: аниме-герои игры могут в любой момент переключаться между «трехмерной» и «двухмерной» формами. Мелочь, но она значительно разнообразит перестрелки, тактические ходы и дизайн карт. А поклонникам аниме-эстетики отдельно понравятся обаятельные персонажи и стиль рисовки игры.

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SUPERVIVE — гибрид шутера, MOBA и королевской битвы, отдаленно напоминающий Battlerite и Bloodline Champions. Команды по четыре игрока перестреливаются на картах, полных укрытий, ловушек и бездонных пропастей, причем каждый управляет уникальным героем со своим арсеналом способностей. SUPERVIVE пробудет в раннем доступе Steam от шести месяцев до одного года.

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Психологический хоррор о муках пожарного, которого терзают воспоминания о семье, погибшей в огне. Ignited Entry рассказывает тяжелую историю при помощи сюрреалистического визуала и метафор, причем разработчик отдельно отмечает, что игра получила полную озвучку и «полноценный» хронометраж. Поклонникам инди-хорроров, возможно, стоит обратить внимание.