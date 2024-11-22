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Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, ноябрь 2024

Ноябрь уже почти подошел к концу, а в декабре игровая индустрия начнет активно подводить итоги года. Пока вы делаете ставки, кто какие номинации возьмет на The Game Awards, мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, ноябрь 2024
© Steam

Beholder

В Epic Games Store раздают Beholder: симулятор смотрителя многоквартирного дома в тоталитарном государстве. По долгу службы, игроку предстоит шпионить за собственными жильцами, собирать на них досье и находить улики их «преступлений». Судьба каждого персонажа зависит от того, как протагонист распорядится своими полномочиями — и вариантов финала в игре много. Beholder можно бесплатно забрать до 28 ноября.

© EGS

Strinova

Strinova — соревновательный шутер от третьего лица с неординарной центральной механикой: аниме-герои игры могут в любой момент переключаться между «трехмерной» и «двухмерной» формами. Мелочь, но она значительно разнообразит перестрелки, тактические ходы и дизайн карт. А поклонникам аниме-эстетики отдельно понравятся обаятельные персонажи и стиль рисовки игры.

© Steam

SUPERVIVE

SUPERVIVE — гибрид шутера, MOBA и королевской битвы, отдаленно напоминающий Battlerite и Bloodline Champions. Команды по четыре игрока перестреливаются на картах, полных укрытий, ловушек и бездонных пропастей, причем каждый управляет уникальным героем со своим арсеналом способностей. SUPERVIVE пробудет в раннем доступе Steam от шести месяцев до одного года.

© Steam

Ignited Entry

Психологический хоррор о муках пожарного, которого терзают воспоминания о семье, погибшей в огне. Ignited Entry рассказывает тяжелую историю при помощи сюрреалистического визуала и метафор, причем разработчик отдельно отмечает, что игра получила полную озвучку и «полноценный» хронометраж. Поклонникам инди-хорроров, возможно, стоит обратить внимание.

© Steam
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