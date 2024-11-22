Assassin’s Creed: Shadows снабдили Denuvo и требованием привязки аккаунта

Компания Ubisoft обновила страницу боевика Assassin’s Creed Shadows в Steam. Благодаря этому стали известны новые подробности будущего релиза. Их, впрочем, не назвать неожиданными: игра будет защищена антипиратской системой Denuvo, дополнительно для игры потребуется зарегистрировать и привязать аккаунт Ubisoft.

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А тем временем разработчики, как и обещали, выпустили первую из статей о главных геймплейных механиках «Assassin’s Creed Тени». Она посвящена стелсу и рассказывает обо всём, с чем столкнутся поклонники скрытного прохождения.

Стелс-геймплей в Shadows был амбициозно переработан в нескольких ключевых областях. Во-первых, самым очевидным изменением для игроков Assassin’s Creed станет отсутствие орла-компаньона, позволяющего разведывать обстановку и составлять карту всей локации. В Shadows игрокам придётся полагаться на органы чувств главного героя и сражаться с врагами в более тактической манере, учитывая каждое мгновение.

Начнём с Ясуке: боец не особо приспособлен к тому, чтобы скрываться в тенях. Тем не менее он может уложить цель издали, пользуясь луком, или подкрасться к ничего не замечающей жертве сзади, чтобы быстренько прирезать её.

У обоих героев появится новая механика наблюдения. Она сводится к переключению дополнительной информации на экране и позволяет определять цели, отмечать и отслеживать врагов, а также выделять тайники с награбленным, коллекционные предметы и квестовые задачи.

У Наоэ вдобавок будет классическое орлиное зрение, позволяющее видеть врагов за стенами и другими объектами и слышать звуки, которые они издают. Одновременно она сможет использовать наблюдение, чтобы их пометить.

Релиз Assassin’s Creed Shadows состоится 14 февраля 2025 года. Игра начнёт формирование нового общего «хаба» и задаст направление для будущий частей серии.