Эксперты Digital Foundry раскритиковали оптимизацию Stalker 2: Heart of Chornobyl

Вчера состоялся релиз легендарного долгостроя S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, а сегодня о своих впечатлениях от игры рассказали специалисты из Digital Foundry. Знаменитая команда не спешила с традиционным обзором, потому что ждала выхода патча первого дня.

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По словам специалистов, патч первого дня с впечатляющими размерами решил многие ошибки, с которыми столкнулись рецензенты. Тем не менее игра по-прежнему страдает от массы проблем: от мелких забавных багов до более серьезных. Вдобавок первые правки так и не снизили высокую нагрузку на процессор.

Самой сильной технической стороной Stalker 2 эксперты назвали атмосферное окружение, аутентичный реквизит с массой деталей и хаотичное поведение NPC. Хотя тени и переходы между различными уровнями детализации не идеальны, общий результат впечатляет.

После патча первого дня частота кадров и стабильность значительно улучшились, но игра по-прежнему очень требовательна к процессору и склонна к замираниям как на РС, так и на консолях. По мнению экспертов, проблемы с производительностью на CPU связаны с потоковой передачей данных при путешествии по миру.

Несмотря на технические проблемы, Stalker 2 стоит времени и оправдывает надежды, данные нам культовой классикой 2007 года. Версия игры, доступная игрокам сейчас, значительно улучшилась по сравнению с той, с которой столкнулись ранние рецензенты, но нужно ещё поработать, чтобы игра раскрыла весь свой потенциал.