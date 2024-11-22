Авторы Microsoft Flight Simulator 2024 пообещали работать «днями и ночами»

Авиасимулятор Microsoft Flight Simulator 2024 обещал стать игрой нового уровня — со сложнейшими системами самолётов, реалистичными биомами и живым миром, возможностью приземлиться в любом месте и настоящим воздушным траффиком. Однако студии Asobo пока что нечем похвалиться: релиз игры стал техническим провалом.

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Сразу после лавины жалоб на невозможность войти в игру разработчики увеличили вместимость серверов. Однако это не особо помогло: множество игроков всё ещё сталкивается с проблемами.

Это не те релизные впечатления, которые мы хотели бы приготовить для наших игроков, и мы хотим извиниться перед сообществом. Мы продолжим круглосуточно работать с нашими партнерами и будем предоставлять обновления до тех пор, пока проблемы не будут решены.

Главной причиной отрицательных отзывов стали проблемы с доступом к игре и загрузкой объектов. Из-за проблем с сервером запуск игры может быть затруднен, а во время игрового процесса игра зачастую не справляется с загрузкой высококачественных текстур и моделей (даже самих самолетов). В результате MSFS 2024 сравнивают по внешнему виду с Minecraft.

Несмотря на то, что обзоры в Steam остаются в основном отрицательными, игра демонстрирует убедительный онлайн: в настоящий момент в ней находится около 10 тысяч человек. Если Asobo удастся справиться с проблемами, можно ожидать новых рекордов посещаемости.