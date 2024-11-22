Российская Insilio начала с победы M6 World Championship по Mobile Legends: Bang bang

Стартовал турнир M6 World Championship по Mobile Legends: Bang bang. Чемпионат начался со стадии Wildcard. На этом этапе сражается и российская Insilio.

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Команды на этой стадии разделены на две группы по четыре состава. Insilio попала в группу с RRQ Akira, Legion Esports и The MongolZ. Коллективы будут сражаться между собой и в следующую стадию выйдут только два коллектива.

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В открывающем матче Insilio сыграла с вьетнамской Legion Esports и победила со счетом 2:0. 22 ноября команда сразится с The MongolZ.

M6 World Championship проходит с 21 ноября по 15 декабря в Куала-Лумпур. В турнире участвуют 23 коллектива. Общий призовой фонд составляет 1 млн долларов.