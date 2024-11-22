В Epic Games Store стали бесплатно отдавать Beholder и отдадут Brotato

В Epic Games Store стартовала очередная бесплатная раздача. На сей раз до вечера 28 ноября пользователям отдают только одну игру. Это мрачная антиутопия Beholder — предложение доступно для российских пользователей.

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Изначально Beholder вышла в 2016 году и заслужила очень положительные пользовательские отзывы. Игрок возьмёт на себя роль смотрителя многоквартирного дома в тоталитарной стране. Нужно стать профессиональным «стукачом»: подслушивать разговоры и обыскивать квартиры, чтобы использовать полученную информацию против граждан.

Пользователи относят к сильным сторонам игры гнетущую атмосферу и качественный дизайн. В дальнейшем Beholder получила сиквелы, а в разработке находится Beholder: Conductor про кондуктора поезда.

А 28 ноября в 19:00 по МСК в EGS получится бесплатно забрать Brotato. Аренный шутер с элементами рогалика не будет доступен пользователям из России.