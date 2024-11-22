Авторы Helldivers 2 намекнули на появление кастомизации брони

Кастомизация брони — одна из самых желанных функций для игроков Helldivers 2, которые пока могут использовать готовые комплекты и менять накидки. Долгое время разработчики даже не намекали на возможность самостоятельно настраивать броню, но теперь генеральный директор студии Arrowhead Йохан Пилестедт подтвердил — разработчики рассматривают функцию.

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Ситуация получилась забавной. Один из поклонников Helldivers 2 на протяжении более двух недель приставал к главе Arrowhead и креативному директору шутера с вопросом о появлении кастомизации брони. Как утверждает Пилестедт, пока разработчики просто «рассматривают» такую возможность.

Шансы на появление кастомизации брони действительно большие, ведь разработчики пообещали прислушиваться к собственным игрокам. Дело в том, что жизненный цикл Helldivers 2 с момента релиза в феврале напоминает американские горки: за сверхуспешным релизом последовал ряд спорных обновлений, а ситуацию начали исправлять лишь этой осенью.

Несмотря на положительный приём последних обновлений, вряд ли Helldivers 2 вернётся к былым показателям с онлайном в сотни тысяч игроков Steam. Дело в том, что уже несколько месяцев игра требует обязательного наличия аккаунта PSN — как утверждает Sony, это сделано ради безопасности.