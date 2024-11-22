«Слепой» шутер Blindfire вышел в ранний доступ на PlayStation 5

Студия Double Eleven около месяца назад выпустила в ранний доступ шутер от первого лица на тёмных аренах Blindfire. Поначалу игра была доступна только на РС, но теперь с ней могут познакомиться и владельцы PlayStation 5.

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Стоит учитывать, что для онлайновых матчей покупателям Blindfire потребуется наличие оплаченной подписки PS Plus. А купить игру можно за 10 долларов, при этом наличие подписки гарантирует дополнительную скидку.

В Steam Blindfire получает в основном положительные отзывы, её рекомендует 76% игроков. И сегодня к игре выпускают первое контентное обновление, Race to Kill. Он добавит в игру новый динамичный режим с почти мгновенными возрождениями и непрерывным экшеном. Его особенности показывают в свежем видео игрового процесса.