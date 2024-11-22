Российский режиссер Илья Найшуллер стал директором захвата движений S.T.A.L.K.E.R. 2

Российский кинорежиссёр Илья Найшуллер смог прославиться благодаря фильму «Хардкор» с кровавыми битвами от первого лица, а также выпустил ленту «Никто». Как оказалось, мастер постановки боевиков стал директором захвата движений для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

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Упоминание кинодеятеля нашли в титрах новинки, пиковый онлайн которой в день релиза превысил 100 тысяч человек. Режиссёр лично участвовал в процессе захвата движений и посещал пражский офис разработчиков из GSC Game World. Неизвестно, какому именно герою Найшуллер подарил свои движения.

Найшуллер не только поставил катсцены, которые выгодно отличают сиквел от предшественников, но и озвучил Шустрого в англоязычном дубляже. Персонаж знаком преданным фанатам, поскольку уже встречался во всех частях серии: от «Тени Чернобыля» до «Зова Припяти» и «Чистого неба».

Для Ильи Найшуллера участие в разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 не стало первым появлением в игровой индустрии. Ранее музыка его рок-группы появилась в Death Stranding, а в PayDay 2 в своё время прошла коллаборация с «Хардкором».

Илья Найшуллер в титрах S.T.A.L.K.E.R. 2

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Напомним, что пресса тепло встретила S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, но новинка пострадала от огромного количества багов. Разработчики заявили, что уже готовы сглаживать «острые углы» шутера.

Сама S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl доступна на PC, а также на Xbox Series и в подписке Game Pass. Купить игру в России не получится без обходных путей, да и потенциально покупку шутера могут приравнять к экстремизму. Из-за этого будет нелишним ознакомиться со свежим роликом Игромании, где показаны лучшие игры на замену «Сталкеру»: от серии Metro до Chernobylite.