Deep Silver передала права на Shenmue 3 издательству Inin Games

Deep Silver объявила, что теперь развитием и поддержкой приключенческой ролевой игры Shenmue III будет заниматься издательство Inin Games. Компании ранее сотрудничали при выпуске аркадного шутера Air Twister, над которым работал Ю Судзуки. И теперь Inin Games готова ещё более углубить сотрудничество с легендарным гемдизайнером и его командой.

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Это событие совпадает с двумя знаменательными датами: в конце декабря серия Shenmue отмечает своё 25-летие, а Shenmue III на днях исполнилось пять лет. Долгожданная игра вышла в 2020 году, хотя игроки получили не совсем то, на что надеялись.

История Shenmue далека от завершения. У нас есть захватывающие планы празднования этих юбилеев, чтобы любимая серия продолжала процветать и вдохновлять. Следите за предстоящими анонсами, когда мы раскроем наше видение следующего этапа развития наследия Shenmue.

Сейчас Shenmue III доступна на PlayStation 4 и PC. В Steam она получает смешанные отзывы, а о причинах сдержанного приёма можно узнать в рецензии Игромании.

Shenmue III — это машина времени, которая отправит игроков в эпоху Dreamcast, когда и трава была зеленее, и истории рассказывались интереснее. Её можно бесконечно ругать за отсутствие былой оригинальности, размаха и инновационных идей, но главная проблема в том, что третья глава саги толком не двигает историю. Ярые поклонники серии получат удовольствие от возвращения в знакомый мир и медитативной симуляции повседневности — но, пожалуй, только они.