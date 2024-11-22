В финальных превью Avowed оценили редактор персонажа и похорошевшие сражения

В сети появились новые превью Avowed — грядущей ролевой игры Obsidian Entertainment. Как и в прошлый раз, журналистов впечатлила ролевая свобода — у игроков получится улучшать или же предавать своих напарников, получать разнообразное снаряжение и изучать разнообразные биомы. Увы, последнего пресса не увидела.

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Как рассказал автор IGN, с точки зрения контента новая демоверсия Avowed мало чем отличается от того, что разработчики показывали в августе. Однако даже так в ней нашлось много интересного, например, редактор персонажа. В нём получится создать как красивого героя, так и урода. Кроме того, различные персонажи в открытом мире реагируют друг на друга или имеют собственные истории взаимодействия, что добавляет глубины погружению.

Что разработчики успели улучшить по сравнению с предыдущей демоверсией, так это сражения. У оружия чувствуется звуковой «импакт» во время оглушения противников или нанесения им шквала ударов. А ещё у Avowed отличный вид от третьего лица, хоть в нём и есть «плавучесть» в духе прошлых проектов студии.

А журналист GameSpot рассказал, как можно взаимодействовать со своими спутниками. Хоть с ними и нельзя завести роман, у игроков получится разбить лагерь, в котором можно пообщаться с товарищами. Там же происходит и прокачка снаряжения. Кроме того, местный мир получился интересным и проработанным: можно найти заброшенную ферму или руины, которые вовсе не обязательны для посещения.

Рецензент GamesRadar заявил, что Avowed станет первым хитом для Xbox в 2025 году. Игра стала не просто эпической RPG, а настоящей кульминацией всех трудов Obsidian Entertainment. Темп игры также нарастает крайне быстро: разобраться в Avowed просто, из-за чего даже первые часы грядущей новинки ощущаются интересными.

В WindowsCentral обратили внимание на такие детали Avowed, как приятный интерфейс и красивая визуальная составляющая. Сама вселенная игры также очень масштабная и проработанная, а погружаться в неё или нет — решает сам игрок. Многие интересные мелочи получится узнать из необязательных диалогов с компаньонами.

Напомним, что релиз Avowed состоится 18 февраля 2025 года на PC и Xbox Series, причём в день выхода новинка будет доступна и в подписке Game Pass. В этом месяце у игры стартовали предзаказы, причём несколько часов их можно было оформить и российским пользователям.