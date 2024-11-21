Стратегия Total War: Empire вышла на iOS и Android
Creative Assembly и Feral Interactive, как и обещали, выпустили мобильный порт известной исторической стратегии Total War: Empire. Игра уже доступна на iOS и Android, купить её можно за 20 долларов.
Игрокам мобильной версии доступны одиннадцать великих наций XVIII века, и привести их к имперскому расцвету можно как с помощью дипломатии, так и путём военного господства на суше и на море.
Релиз Total War: Empire состоялся в 2009 году, и до сих пор игра была доступна только на РС. Вспомнить подробности об этой стратегии поможет обзор Игромании, автор которой оценил игру очень высоко.
Empire: Total War – игра, близкая к идеалу практически во всех своих аспектах. Как в стратегическом, так и в боевом режимах она способна создавать сотни увлекательных ситуаций – так что «выбраться» из нее получится совсем нескоро.