Стратегия Total War: Empire вышла на iOS и Android

Creative Assembly и Feral Interactive, как и обещали, выпустили мобильный порт известной исторической стратегии Total War: Empire. Игра уже доступна на iOS и Android, купить её можно за 20 долларов.

© скриншот

Игрокам мобильной версии доступны одиннадцать великих наций XVIII века, и привести их к имперскому расцвету можно как с помощью дипломатии, так и путём военного господства на суше и на море.

Релиз Total War: Empire состоялся в 2009 году, и до сих пор игра была доступна только на РС. Вспомнить подробности об этой стратегии поможет обзор Игромании, автор которой оценил игру очень высоко.