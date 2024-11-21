Оценки Microsoft Flight Simulator 2024 в Steam опустились ниже Redfall и Payday 3

19 ноября на PC и Xbox Series состоялся релиз Microsoft Flight Simulator 2024 — нового авиационного симулятора. Увы, выход игр был омрачён сразу несколькими факторами, включая проблемы с серверами и бесконечную загрузку. И хотя первые «крайне отрицательные» отзывы в Steam сменились на «в основном отрицательные», это не помогло игре не стать ААА-игрой с одной из худших оценок на платформе.

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В данный момент Microsoft Flight Simulator 2024 находится на 11 месте среди игр с худшим рейтингом в Steam с 24% положительных оценок. Выше оценили даже Redfall — ещё одну провальную игру внутренних студий Xbox, а также Homeworld 3 и Payday 3. Однако ещё недавно ситуация была более катастрофичной.

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Ведь в моменте у Microsoft Flight Simulator 2024 было менее 17% положительных отзывов. Тогда игра «пробила дно», опустившись в рейтинге ниже Overwatch 2 и даже Call of Duty: Modern Warfare 2. Если первую ругают за обилие доната и неудачные геймдизайнерские решения, то у второй есть проблемы с читерами.

Со временем ситуация должна наладиться. Уже сейчас рейтинг Microsoft Flight Simulator 2024 медленно, но верно выправляется в положительное русло. Основная масса негатива была связана именно с неудачным релизом — многие до сих пор не смогли начать первый полёт из-за проблем с серверами.

Также игроки обратили внимание на интересную особенность Microsoft Flight Simulator 2024. Многие объекты, которые не смогли прогрузиться или просто отсутствуют в файлах игры, заменяются на красного человека с табличкой Error (ошибка). По мнению пользователей, это креативный подход к багам, который чем-то напоминает знак Error на месте отсутствующих моделей в играх на движке Source.