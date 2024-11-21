В свежем патче Star Wars Outlaws обновили скрытность и добавили слабые места врагам

Massive Entertainment выпустила обещанное обновление 1.4.0 для Star Wars Outlaws, которое убрало обязательное требование скрытного прохождения во многих заданиях. Не обошлось и без множества других изменений и исправлений. Размер патча следующий:

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PC — 8,83 ГБ;

PlayStation 5 — 7,44 ГБ;

Xbox Series — 10,18 ГБ.

Игроков ждут «заметные изменения» в скрытном прохождении. Например, будет больше свободы выбора, в том числе и возможность пользоваться бластером на территории синдикатов. Искусственный интеллект в свою очередь стал умнее, а игроки будут получать оповещение о своём обнаружении.

Также у врагов появились слабые места. Попадание в них поможет расправляться с противниками «новыми захватывающими способами», в том числе вызывая взрывы. А ещё в битвах поможет возможность носить двуручное оружие в большем количестве ситуаций. В целом же в арсенале были проведены балансные правки.

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Ещё одна интересная особенность патча — улучшение мимики и анимации в диалоговых сценах. Также у удалённых источников освещения была улучшена видимость. Не обошлось без исправления различных багов — с полным списком изменений можно ознакомиться на сайте игры.

Напомним, что релиз Star Wars Outlaws состоялся в конце августа на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. В праздничный период издатель в лице Ubisoft ожидает роста продаж, в том числе из-за релиза игры в Steam. Туда экшен доберётся сегодня вечером.