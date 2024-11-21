PvP-режим Warhammer: Vermintide 2 привлёк к экшену более 500 тысяч новых игроков

Долгожданный PvP-режим, который появился в Warhammer: Vermintide 2 ранее в этом месяце, стал одним из катализаторов к росту аудитории кооперативного экшена. Как оказалось, с момента выхода обновления 14 ноября к битве присоединилось свыше 500 тысяч новых игроков на всех платформах.

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Разработчики не стали уточнять, что именно привело к столь стремительному росту аудитории, но на то есть сразу несколько объективных причин.

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Сама Warhammer: Vermintide 2 продолжает получать обновления и даёт уникальный кооперативный опыт;

Игра постоянно продаётся с крупными скидками.

С 14 по 26 ноября на Warhammer: Vermintide 2 продолжает действовать крупная скидка в Steam. Стандартное издание получится купить всего за 74 рубля, хотя комплект со всем премиальным контентом обойдётся почти в 1800 рублей. Неудивительно, что со скидкой в 95% многие решили ознакомиться с игрой, особенно после успехов недавней Warhammer 40,000: Space Marine 2.

К слову, онлайн в Steam также стал заметно повышен, однако не смог побить своего рекорда. За последние дни на пике за 24 часа в Warhammer: Vermintide 2 находилось более 20 тысяч человек, тогда как стандартные показатели до выхода PvP-режима едва дотягивали до 5 тысяч одновременных игроков.

В дальнейшем Warhammer: Vermintide 2 также продолжит пополняться новым контентом. Например, 9 декабря на PC, PlayStation и Xbox выйдет бесплатное дополнение Verminous Dreams. В 2025 году также появятся новые аддоны, которые должны предоставить интересные впечатления как новинкам, так и ветеранам кооперативного экшена.