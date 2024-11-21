Геймдиректор Final Fantasy 7 Rebirth рассказал о поиске баланса в изменениях для ремейка

Геймдиректор Final Fantasy VII Rebirth Наоки Хамагути решил вновь обсудить то, как именно разработчики подошли к созданию трилогии ремейков. Он считает, что авторам нужно было найти правильный баланс и угодить как старой аудитории, так и новым игрокам, которые впервые знакомятся с культовой историей.

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«Я думаю, что такого рода разногласия — это то, с чем мы всегда сталкивались, просто потому, что Final Fantasy 7, оригинальная игра, была такой популярной, такой известной игрой, что если бы мы полностью оставили всё как есть, ничего не меняя, люди бы не стали в неё играть. И если бы мы изменили ремейк полностью, то нашлись бы другие люди, которым это совсем не понравилось бы. Поэтому, я думаю, нам действительно нужно пытаться искать баланс, чтобы удовлетворить как можно больше людей», — поделился Хамагути.

Один из спорных по мнению игроков моментов Rebirth — изменённая концовка. Однако разработчики преследовали конкретную цель: сохранить интригу, в том числе перед выпуском третьей и заключительной главы. Поклонники должны гадать, изменится ли история кардинально, либо всё останется таким, каким было в оригинальной игре.

Кроме того, акцент в историях Remake и Rebirth был сделан на Клауде. Одна из основ концепции ремейков — показать связи между Клаудом и его союзниками, а также то, как их отношения укрепляются по ходу сюжета.

Также Наоки Хамагути не мог не остаться в стороне от обсуждения недавней новинки — PlayStation 5 Pro. Запуск Rebirth на улучшенной консоли «поразил» разработчика — всё дело в возможности проходить игру при 60 FPS с качественной графикой.

«Я думаю, что, безусловно, одна из проблем с использованием базового оборудования PS5, заключалась в том, что было очень, очень трудно добиться производительности 60 кадров в секунду с тем же уровнем точности графики и разрешения, что и в режиме качества. Но, безусловно, использование технологии PSSR действительно позволило нам сделать и то, и другое одновременно и достичь обеих этих целей — частоты кадров и разрешения. Помню, когда я впервые увидел это, я был просто поражён», — рассказал Хамагути.

Напомним, что Final Fantasy 7 Rebirth вышла в феврале исключительно на PlayStation 5. Игра была номинирована на главную награду церемонии The Game Awards, а прямо сейчас авторы трудятся над продолжением. Увы, для издателя продажи Rebirth оказались разочаровывающими.