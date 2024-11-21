Стартовала продажа билетов на фестиваль «Игрокон 2025»

Организаторы фестиваля «Игрокон» объявили о старте продаж билетов на мероприятие, которое пройдёт в период с 7 по 9 марта 2025 года.

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Саму выставку по играм и различным развлечениям проведут в Москве в комплексе «Крокус Экспо».

Фестиваль до этого взял вынужденную паузу на целых пять лет, однако организаторы обещают, что теперь «Игрокон» вернулся с новыми силами и невиданным ранее масштабом.

Этой весной настольщики, геймеры, поклонники комиксов и книг, любители аниме и те, кто хочет приятно провести праздничные выходные, смогут посетить большую игротеку, фан-зоны по разным направлениям гик-культуры и новое для фестиваля видеоигровое пространство.

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Посетители смогут оценить свыше 1000 настольных игр от разных издательств, а ещё на фестивале пройдут турниры с различными подарками.

На «Игроконе» состоится и финал конкурса разработчиков, чьи прототипы могут стать основной для новой настолки. Денежный приз победителю тоже прилагается.

Кроме того, собственную зону получит популярная карточная игра «Берсерк», которая развивается уже долгие годы.

Своё отдельное пространство появится и у видеоигр — можно будет не только оценить различные проекты, но и пообщаться с представителями индустрии.

Ещё на фестивале пройдут всевозможные конкурсы, розыгрыши, косплей-дефиле и не только. Заодно организаторы «Игрокона» создали детскую зону игр и интерактивную зону — в последней можно сделать фото на память.

На выставке посетители смогут заглянуть и в лекторий, где выступят представители из гик-индустрии. Не обойдётся дело и без различных стендов по аниме, комиксам, фильмам и сериалам. При желании можно будет приобрести и специальные сувениры.