Valve ужесточила правила для сезонных пропусков игр в Steam

Valve составила свежий список правил для разработчиков, которые хотят размещать в Steam информацию о сезонных пропусках и абонементах для своих творений.

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Первое крупное изменение касается сроков выхода DLC-контента и «обещаний» разработчиков. От авторов игр по сути требуют выпускать свежий контент в оговоренные сроки.

А если создатели не могут огласить чёткое окно релиза и раскрыть наполнение DLC, то им советуют не предлагать сезонный пропуск в Steam:

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Время запуска это обязательство перед покупателями и Steam. Если вы не готовы чётко огласить список контента каждого из DLC и дату релиза, то вам не стоит предлагать сезонный пропуск [игрокам] в Steam.

В качестве даты релиза можно назвать хотя бы год или квартал, но эти сроки в любом случае должны добавить на страницу игры. Кроме того, от разработчиков требуют включать краткое описание содержания DLC.

Изменять дату релиза можно один раз — в том случае, если выход сезоннного пропуска будет отложен. Но при этом сроки переноса не должны превышать трёх месяцев (от оригинальной даты).

А если разработчики вдруг отменят какой-то контент из запланированного DLC, то пользователям должны будут вернуть деньги за эту часть дополнения.

Возврат средств можно запросить и в том случае, если перенос новинки превысит срок в 3 месяца. Кроме того, при таком развитии событий Valve может сама снять сезонный пропуск или DLC с продажи (как и запустить процедуру возврата средств).